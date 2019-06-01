العراق يصدر 3 ملايين و572 ألف برميل نفط يوميًا الشهر الماضي

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد اليوم السبت بأن متوسط صادرات النفط الخام العراقية للاسواق العالمية لشهر مايو بلغ ثلاثة ملايين و572 ألف برميل عبر موانيء جنوبي العراق وجيهان التركي.

وقال جهاد، في بيان صحفي اليوم، إن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين و572 ألف برميل يوميا موزعة بواقع ثلاثة ملايين و441 الف برميل من موانيء البصرة جنوبي البلاد و 102 ألف برميل يوميا من ميناء جيهان التركي، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 29 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن صادرات العراق النفطية للشهر الماضي حققت إيرادات مالية تجاوزت سبعة مليارات و384 مليون دولار، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 66 دولارا".