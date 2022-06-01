وزير خارجية أرمينيا يبحث آفاق تطوير علاقات بلاده مع السعودية

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بحث وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان، في اتصال هاتفي مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، بحسب وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا أيضا آفاق تشكيل أجندة تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف، وتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد الوزيران، خلال الاتصال، أهمية تعزيز العلاقات التجارية وتنفيذ برامج الاستثمار بين البلدين.

وأكد ميرزويان للجبير أن أرمينيا تدعم طلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض.