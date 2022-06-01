مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة يوصي بالتوسع في صناعة المركبات الكهربائية والتحول الأخضر

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اختتم مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" جلساته الحوارية في يومه الثاني، بالجلسة الثانية عشرة تحت عنوان "مستقبل الصناعات الغذائية في مصر"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والخبراء المصريين بالخارج والأجانب.

وجاءت أهم توصيات الموتمر فيما يلي:

-الاهتمام بالتوسع في صناعة المركبات الكهربائية باعتبار أنها سوق واسع وكبير.

-تدعيم استراتيجية التنمية المستندامة والتحول الاخضر وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة.

-تعزيز الآليات العالمية لدعم الصادرات وتشجيع التحول نحو الصادرات مع تفعيل مكاتب التمثيل التجاري.

-توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعزيز الشراكة مع الدول العربية في المنطقة مع الاهتمام بتقنيات الامن الالكتروني.

-التوجه نحو البرامج التكنولوجية للدول الأفريقية.

-التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين نظام صحي شامل وتطوير وتعزيز صناعة المستلزمات الطبية وزيادة قدرة التصنيع المحلي.

-العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع المواصفات العالمية والتوسع في المواد الخام نصف المصنعة واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية.

- فتح قنوات اتصال فعالة مع المصريين بالخارج للوقوف على كافة المستجدات في مجالات ريادة الأعمال.