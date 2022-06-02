أول تعليق من جوني ديب بعد فوزه على آمبر هيرد بقضية التشهير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر الممثل الأمريكي جوني ديب بياناً يشكر فيه هيئة المحلفين وجمهوره بعد إعلان فوزه في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وقال ديب في بيانه الذي نشره بصفحته الرئيسية على فيسبوك: "منذ ست سنوات، تغيرت حياتي، وحياة أطفالي، وحياة المقربين إلي، وكذلك حياة الأشخاص الذين دعموني وآمنوا بي لسنوات عديدة إلى الأبد"

وأضاف: "تم توجيه ادعاءات كاذبة وخطيرة للغاية وجنائية إلي عبر وسائل الإعلام، مما أدى إلى وابل لا نهاية له من المحتوى البغيض الذي كان بمثابة زلزال له تأثير على حياتي الشخصية والمهنية".

وتابع: "وبعد ست سنوات، أعادت لي هيئة المحلفين حياتي، أنا حقاً أشعر بالتواضع".

وأكد الممثل العالمي أن هدفه منذ بداية هذه القضية كان الكشف عن الحقيقة بغض النظر عن النتيجة، فيما ختم بيانه بجملة "الحقيقة لا تزول".

وحكم المحلفون مساء اليوم لصالح الممثل الأمريكي جوني ديب في نزاعه القضائي ضد زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد.

ووفقا للحكم فاز ديب بطلباته الثلاثة حيث وجد المحلفون هيرد مذنبة فيها كافة.

وتضمن الحكم تغريم هيرد 10 ملايين دولار كتعويض مدني لصالح ديب جزاء تشهيرها به.

وتغريمها أيضا 5 ملايين دولار كتعويض عقابي لصالح ديب جزاء للإيذاء والأضرار التي تسببت له فيها.

وأخيرا تغريمها 350 ألف دولار كتعويضات جزائية وهي الحد الأقصى المقرر كعقوبة تأديبية في ولاية فيرجينيا.