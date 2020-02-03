 اليمن: انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بموجب الهدنة - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يونيو 2022 2:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد خسارة النهائي الإفريقي؟
النتـائـج تصويت

اليمن: انطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة بموجب الهدنة

صنعاء - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2:19 م

انطلقت أول رحلة تجارية للخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، من مطار صنعاء الدولي، باتجاه مطار القاهرة، بموجب تفاهمات الهدنة المعلنة.

وقال مصدر ملاحي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن الطائرة نقلت 78 راكباً من مطار صنعاء إلى مطار القاهرة، معظمهم من المرضى".

وهذه سابع رحلة تجارية تنطلق من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، منذ بدء سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، وكانت الرحلات الست الأخرى بين صنعاء وعمان.

وبموجب اتفاق الهدنة، كان يفترض السماح برحلتين تجاريتين من العاصمة صنعاء أسبوعياً، إلا أن خلافات حول مصادر جوازات السفر قلصت أعداد الرحلات.

وأعلن المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، عن الهدنة مطلع أبريل الماضي، تتضمن بنودها وقف إطلاق النار، وتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء إلى وجهات محددة مسبقاً، والسماح بدخول الوقود إلى ميناء الحديدة، فضلاً عن رفع الحصار عن مدينة تعز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك