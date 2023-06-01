ما هو العلم الموجود على سيارة زفاف ولي العهد الأردني؟

لاحظ العديد من المتابعين للزفاف الملكي الأردني لولي العهد الأردني أن العلم الموجود على سيارة الزفاف مختلف عن العلم الأردني المعتاد.



والعلم الموجود على سيارة الزفاف هو العلم الخاص بولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.



وكانت الإرادة الملكية السامية الأردنية، بتحديد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قد صدرت قبل أيام من موعد الزفاف.



ويمثل هذا العلم، بحسب الجريدة الرسمية، الأمير الحسين ولي العهد، ويأتي على شكل حزم من الأشعة باللون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر ترتبط بها نجوم سباعية تلتف حول تاج فضي.



وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن ألوان العلم لها دلالات قومية كما هو العلم الأردني، إذ يمثل كل لون خلافة إسلامية كالآتي:



الحزمة السوداء تمثل العباسيين والبيضاء الأمويين والخضراء الفاطميين، فيما يحمل اللون الأخضر رمزية إضافية لأنه مرتبط تقليديًا بالإسلام والمسلمين عمومًا، وهناك أيضًا الحزمة الحمراء التي تمثل سلالة الهاشميين والثورة العربية الكبرى.



وتمثل النجمة السباعية آيات سورة الفاتحة السبع وتعبر عن وحدة الشعوب العربية. وأما التاج الفضي فيرمز إلى النظام الملكي، ويمثل سمو ولي العهد، وهو يقع في وسط النجمة ليعبر عن توسطه جميع مكونات وأطياف أبناء الشعب الأردني.