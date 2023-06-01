التعليم: 28 ألف شخص اجتازوا الاختبارات من بين 140ألف مُتقدم لمسابقة المُعلمين

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن المسابقة الخاصة بمبادرة الـ30 ألف مُعلم، جاءت ضمن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف مُعلم على مدار خمس سنوات بمعدل 30 ألف كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن المسابقة يتم الإعلان عنها في كل مديرية على مستوى كل المحافظة، حتى يتم تسكين المُعلمين حسب العجز الموجود في المحافظة التابعين لها.

وأشار إلى أن المتقدمين اجتازوا الاختبارات الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلكترونيًا، متمثلة في التخصص الأكاديمي، التخصص التربوي، الثقافة العامة، السمات الشخصية، المكون اللغوي والمهارات التكنولوجية، موضحًا أنه تقدم 140 ألف ودخل منهم الامتحان 95 ألف، ونجح 28 ألف.

وأكد أن الاختبارات كانت مُنتقاه بعناية شديدة جدًا، حتى يصبح الشخص الذي اجتاز الاختبارات على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، وتُمكنه من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية ويُضفي خبرة وإضافة للمنظومة.

ولفت إلى أن هناك خطوات تبعت مرحلة الاختبارات تمثلت في دورة تأهيلية تربوية، وتدريب بدني وذهني يتم من خلاله تجهيز المُعلمين باللياقة الكافية للتواصل الفعال مع الطلاب وتعرفيهم بجهود الدولة والقطاعات القومية ليتشربوا الموضوع ويشعروا بالجدية.

وأردف بأن الأكاديمية العسكرية تقوم بمجهود كبير جدًا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لعقد اختبارات كشف الهيئة والكشف الطبي والرياضي وبعد اجتيازها سيكون تسكين وتعيين فوري للمُعلمين.