زيلينسكي يدعو إلى تحالفات للدفاع الجوي والمقاتلات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إلى "تحالفات" من أجل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في خطاب إلى القادة الأوروبيين.

وقال زيلينسكي في مولدوفا إن إقامة "تحالف لأنظمة باتريوت التي سوف تضع نهاية للابتزاز الروسي بالصواريخ الباليستية، وتحالف من المقاتلات الحديثة التي سوف تثبت أن ترويع مواطنينا ليس له فرصة" هي "مكونات حاسمة".

وحصلت أوكرانيا بالفعل على بعض أنظمة الدفاع الجوي باتريوت ومقاتلات سوفيتية الصنع. ووافقت بعض الدول الأوروبية على تدريب الطيارين الأوكرانيين على المقاتلات الحديثة.

وشدد زيلينسكي أيضا على استعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال: "لا نحتاج سوى إلى السلام. وهذا هو السبب في أنه يجب على كل دولة أوروبية تقع على الحدود مع روسيا ولا تريد أن تمزقها روسيا إربا، أن تصبح عضوا كاملا بالاتحاد الأوروبي والناتو".

وتابع أن روسيا خائفة من الناتو ولا تحاول سوى ابتلاع كل من هم خارج الفضاء الأمني المشترك.