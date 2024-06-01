محافظ الغربية يبحث مع وكيل تعليم المحافظة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، اجتماعا مع المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمناقشة الاستعدادات المبكرة لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي ستنطلق يوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

وأعلن "رحمي"، في بيان له اليوم السبت، رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين، وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور، لمنع التزاحم بمحيط اللجان، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية.

من جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة للتأمين، والتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة من لجان السير، كما تم التنسيق مع شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا بقطاعيها، ومع الهيئة العامة للإسعاف.

وأكد "حسن، أن 40661 طالبًا وطالبة سوف يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، وتنفيذ كل ما جاء بتعليمات الأمن المستديمة (الخطة السرية لتأمين الامتحانات)، كما تم التأكد من سلامة وتأمين الأماكن التي تم اختيارها لمركز توزيع الأسئلة، ومتابعة مركز توزيع الكراسة الامتحانية فيما يخص وضع خطة توزيع كراسات الامتحان علي لجان السير، وذلك لضمان تسليمها في الوقت المحدد مع التأكيد على عدم تسليمها في وقت مبكر، فضلًا عن تجهيز كتب المفاهيم وفرزها استعدادا لتسليمها للجان بالإدارات التعليمية العشر.

كما تم تجهيز اللجان بالأثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية حرصا على توفير الراحة للطلاب وتجهيز كافة اللجان بالمراوح وذلك بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمنيها بالنسبة لمراوح السقف والمراوح الجانبية كما تم السماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي وبذلك جميع اللجان مجهزة بالمراوح لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، كما تم تشكيل غرفة عمليات للامتحانات بالمديرية والإدارات التعليمية العشر.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على جميع اللجان للوقوف على مدى صلاحيتها لأداء الامتحان بها، وذلك من خلال استمارة متابعة جاهزية لجان الثانوية العامة تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض وتغطى كل التجهيزات المطلوبة لسير الامتحان من حيث ( الانتهاء من الصيانات البسيطة – المراوح – الإضاءة –تطهير وتعقيم الحجرات – فرش اللجان).