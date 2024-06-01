 محتجون مؤيدون لفلسطين يسيطرون على أجزاء من متحف بروكلين - بوابة الشروق
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محتجون مؤيدون لفلسطين يسيطرون على أجزاء من متحف بروكلين

وكالات
نشر في: السبت 1 يونيو 2024 - 10:45 ص | آخر تحديث: السبت 1 يونيو 2024 - 10:46 ص

سيطر محتجون مؤيدون لفلسطين على أجزاء من متحف بروكلين في مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، وعلقوا لافتة فوق المدخل الرئيسي لوقف الحرب في غزة.

وقالت إدارة المتحف الفني إنه تم إغلاق المتحف قبل الموعد المحدد لذلك بساعة بسبب الاضطرابات التي شملت مناوشات بين الشرطة والمحتجين داخل وخارج المبنى، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف شاهد عيان لـ"رويترز" أن مئات المتظاهرين كانوا يسيرون في بروكلين عندما اندفع بعضهم نحو المدخل.

ومنع حراس الأمن العديد من الدخول لكن البعض نجح في ذلك, وجرى تعليق لافتة من أعلى الواجهة الكلاسيكية الجديدة كتب عليها "فلسطين حرة، اوقفوا الإبادة الجماعية".

من جانبها، حثت منظمة مؤيدة للفلسطينيين المتظاهرين على "الدخول بأعداد هائلة إلى متحف بروكلين من أجل غزة"، قائلة إن النشطاء احتلوا المتحف لإجباره على الكشف عن أي استثمارات مرتبطة بإسرائيل وسحب أي تمويل من هذا القبيل.

وتتواصل في الولايات المتحدة المظاهرات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتقام أغلب هذه المظاهرات في الجامعات.

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