أوكرانيا: 12 قتيلا في هجوم روسي بـ7 صواريخ و472 طائرة مسيرة

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي شن هجوما على الأراضي الأوكرانية بـ7 صواريخ و472 مسيرة، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، أن الروس نفذوا هجمات صاروخية وبالمسيرات على أجزاء مختلفة من البلاد، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف البيان، أن روسيا أطلقت 3 صواريخ باليستية و4 صواريخ كروز و472 طائرة مسيرة على الأراضي الأوكرانية.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي، أسقطت 3 صواريخ، كما دمرت 385 طائرة مسيرة أو تحويل مسارها وجعلها غير فعالة.

وأشار البيان، إلى أن خطر وقوع هجمات مماثلة على بعض أجزاء البلاد لا يزال قائما.

من جهة أخرى، ذكر منشور على حساب القوات البرية الأوكرانية على تلجرام، أن الجيش الروسي نفذ أيضًا هجومًا صاروخيًا على مركز تدريب عسكري في أوكرانيا (دون تحديد المكان).

وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، وأصيب أكثر من 60 شخصًا بجروح في الهجوم.

من جانب آخر، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة خاركيف، أوليج سينيجوبوف، في منشور له على حسابه في تلجرام، أن الجيش الروسي نفذ غارات جوية على منطقة خاركيف (شرق).

وأوضح سينيجوبوف، أن 14 شخصا أصيبوا بجروح في المنطقة جراء الهجمات الروسية.

وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زاباروجيا إيفان فيدوروف، في بيان له على حسابه في تلجرام، أن 3 أشخاص أصيبوا جراء هجوم الجيش الروسي ضد زاباروجيا (شرق).