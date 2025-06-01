شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، انخفاضًا في أسعار عدد من أصناف الخضروات، وسط توقعات من التجار ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض واقتراب عيد الأضحى المبارك.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق"، في سوق المنشية بوسط المدينة، إذ وصل سعر الطماطم إلى 10 جنيهات للكيلو.

وقال حازم أحمد، أحد تجار سوق المنشية، إن الأسعار شهدت انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأصناف.

وأوضح أن سعر كيلو الطماطم يتراوح حاليًا من 5 إلى 10 جنيهات، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، بينما وصل سعر البصل الأحمر من 8 إلى 12 جنيها، والبصل الأبيض من 5 إلى 10 جنيهات، والثوم من 60 إلى 80 جنيهًا، والفلفل الرومي من 10 إلى 15 جنيهًا، والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيهًا.

وأضاف أحمد، أن سعر كيلو الكوسة يتراوح من 10 إلى 15 جنيهًا، والجزر من 6 إلى 8 جنيهات، والفاصوليا من 14 إلى 16 جنيهًا، والباذنجان البلدي من 10 إلى 12 جنيهًا، والباذنجان الرومي من 8 إلى 10 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والخيار من 10 إلى 12 جنيهًا، والبامية من 30 إلى 50 جنيهًا، والليمون من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، ورق عنب من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار السوق بالإسكندرية، ارتفاعًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل الزراعية واقتراب عيد الأضحى المبارك، وإقبال المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة.