رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: المدينة ستشهد إقامة العديد من الأحداث الدولية والمعارض والمهرجانات

أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، تجاوز الجهاز لمبدأ الاستعداد لفصل الصيف فقط.

ولفت خلف الله، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن مدينة العلمين منذ إنشائها بتوجيهات رئاسية هدفت لتكون مدينة دائمة ومتكاملة.

وتابع أن الجهاز عمل خلال الفترة الماضية لتحقيق هذا التوجه بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات التنفيذية المعنية.

وأشار إلى كثافة الإقبال على مدينة العلمين خلال عيد الأضحى المبارك وبداية فصل الصيف، قائلًا إن معظم فنادق المدينة كانت محجوزة بالكامل بهذه الفترة، معلقًا: «دا أنا بعتبرها نواة للي جاي إن شاء الله».

وقال إن العلمين ستشهد خلال فصل الصيف إقامة العديد من الأحداث الدولية والمعارض والمهرجانات، نتيجة لنمو مكانتها السياحية محليًا وعالميًا.

وأضاف أنه بالتزامن مع نهاية يونيو الجاري ستُنظم العديد من الأحداث الدولية بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، حيث ستعقد العديد من القمم الدولية، بحضور عدد من الرؤساء، بالإضافة إلى بعض المؤتمرات بالمنطقة الشاطئية.

وذكر أن شهري يوليو وأغسطس 2026، سيشهدان إقامة عدد من المعارض والمهرجانات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والجهات الراعية القائمة على تنفيذ هذه الأحداث.

وأكد: «الوزارات كلها بأمانة متكاتفة مع وزارة الإسكان لتحقيق الهدف المنشود من تنمية ورفع المكانة الدولية لمدينة العلمين الجديدة».