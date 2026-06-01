نائب محافظ مطروح يتفقد أعمال الانتهاء من تطوير كوبري روميل والكورنيش الشرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، جولة ميدانية بكورنيش مدينة مرسى مطروح لتفقد قرب الانتهاء من أعمال تطوير كوبري روميل، مع تكثيف الجهود لسرعة إنجاز المشروع بما يضمه من توسعات وممشى زجاجي يعزز المقومات السياحية للمنطقة.

وتفقد نائب المحافظ، أعمال تطوير الكورنيش الشرقي، وجرى التأكيد على رفع كفاءة الموقع وإزالة مخلفات الأعمال لتيسير الحركة، ومراجعة منظومة الإنارة، لضمان الجاهزية الكاملة لاستقبال المصطافين والزائرين خلال موسم الصيف.

وشدد على إزالة الإشغالات المخالفة ومنع حجب الرؤية، والتأكيد على تكثيف جهود النظافة العامة بالكورنيش، والتوعية بالحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمدينة.