خالد الجندي ينعى عزت أبو عوف: كان يتمتع بجانب إنساني مشبع بالإيمان والالتزام

نعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفنان عزت أبو عوف، الذي غيبه الموت اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وقدم خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، خالص التعازي لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يلهم الصبر والسلوان.

وقال إن الفقيد كان يتمتع بجانب إنساني لا يعلمه أغلب المحيطين به، موضحًا أنه كان مشبعًا بالإيمان والالتزام في حياته الداخلية وعلاقته بالله.

أضاف: «الراحل كان صديقي وعملنا سويا في قناة أوربت لسنوات طويلة، وكثيرًا ما التقينا أسريًا، وكنا نجلس ساعات طويلة نذكر ربنا ونسبحه، وكان حريصا على معرفة أدق المسائل الفقهية».

وتوفي الفنان الكبير عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، وشُيعت جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بحضور نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي وأقاربه وبعض محبيه.