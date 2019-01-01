«التضامن»: انتظام صرف معاشات يوليو بالزيادات المقررة

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف المعاشات بالزيادات المقررة في يومها الأول من شهر يوليو، شاملة الزيادة التي أقررها القانون رقم 74 لسنة 2019، بنسبة 15% بحد أدنى قيمته 150 جنيهًا شهريًا، وحد أقصى قيمته 832.5 جنيه.

وتابعت والي، سير عملية صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بيسر ودون شكوى، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجري عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف اليوم حتى الساعة الثانية ظهرًا ما يزيد عن 492 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 718 مليون جنيه ، وبلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي 283 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 331 مليون جنيه.

كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها 209 آلاف حالة بقيمة إجمالية 387 مليون جنيه.

وتقرر تقديم صرف المعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ليصبح الخميس 4 يوليو بدلًا من الجمعة 5 يوليو، بينما المعاشات المحولة للبنوك سيجري الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.