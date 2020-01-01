تراجع ثقة الشركات اليابانية إلى أدنى مستوى منذ 11 عاما بسبب كورونا

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تراجعت الثقة بين أكبر الشركات اليابانية بشكل حاد إلى أدنى مستوى منذ حزيران/يونيو 2009، بسبب جائحة فيروس كورونا، حسبما أظهر مسح تانكان ربع السنوي الذي يجريه البنك المركزي في البلاد اليوم الأربعاء.

وهبط مؤشر المسح الفصلي في حزيران/يونيو إلى ناقص 34 مقابل ناقص 8 قبل ثلاثة أشهر.

وكانت القراءة أقل من متوسط​ناقص 31 المتوقع في استطلاع "كيودو نيوز".

ويشير الرقم السالب إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

وتوقع كبار المصنعين أن يرتفع المؤشر إلى ناقص 27 في الربع الممتد من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، حسب المسح.

وفي آذار/مارس، هبط المؤشر إلى السالب لأول مرة في سبعة أعوام بسبب تفشي فيروس كورونا ورفع ضريبة الاستهلاك في تشرين أول/أكتوبر.

ورفعت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي ضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% في أول تشرين أول/أكتوبر رغم ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر مسح حزيران/يونيو أن الثقة بين المصنعين متوسطي المستوى تراجعت إلى ناقص 36 من ناقص 8 في آذار/مارس، بينما هبط مؤشر صغار المصنعين إلى ناقص 45 من ناقص 15.

وبحسب المسح، انخفضت ثقة الشركات الكبرى غير المصنعة إلى ناقص 17 مقارنة بزائد 8. وشمل مسح البنك المركزي 9577 شركة من 28 أيار/مايو حتى 30 حزيران/يونيو لمسح تانكان الأحدث.