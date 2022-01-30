صلاح عبد الله: ثورة 30 يونيو عبور جديد بعد حرب أكتوبر

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه كان يتابع ما يحدث في 30 يونيو من خلال التلفزيون لمروره بوعكة صحية، لكنه شارك بكتاباته ومشاعره المصريين ما وصفه بـ«العبور الثاني».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن 30 يونيو هي العبور الثاني لمصر، بعد حرب أكتوبر المجيدة، لأن الجماعة الإرهابية كانت تريد مصر أخرى غير التي نعرفها ونحبها.

وأردف أن الإخوان لا ينتمون لمصر، وكانوا يريدون تخريبها من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية بالسيطرة على السلطة.

واختتم صلاح عبد الله بالإشارة إلى أن الله أنعم على الشعب المصري بالرئيس عبد الفتاح السيسي البطل- الشجاع الذي استطاع التصدي لاستبداد جماعة الإخوان الإرهابية.