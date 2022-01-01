79 رياضيا ألمانيا يشاركون في بطولة العالم لألعاب القوى

تأكد اليوم الجمعة مشاركة 79 رياضيا ألمانيا على رأسهم ماليكا ميهامبو بطلة العالم في الوثب الطويل، في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق في مدينة يوجين بولاية أوريجون الأمريكية في 15 يوليو الجاري.

وتضم بعثة ألمانيا للبطولة 40 رياضية و39 رياضيا، حسب ما جاء في بيان الاتحاد الألماني لألعاب القوى اليوم الجمعة.

وأوضح الاتحاد أن البعثة لن تضم جوناثان هيلبرت، الفائز بفضية 50 كيلومترا مشي، حيث تعافى قبل وقت قصير من عدوى فيروس كورونا.

وتضم البعثة نيكلاس كول حامل لقب الديكاثلون، لكن بعد معاناته من مشكلات في القدم، ينصب تركيزه بشكل أكبر على البطولة الأوروبية التي تنطلق في ميونخ اعتبارا من 15 أغسطس.

أما يوهانس فيتر، الذي أحرز المركز الثالث في رمي الرمح في بطولة العالم التي أقيمت بالدوحة عام 2019 وتوج بالذهبية في لندن قبلها بعامين، فلا يزال يتعافى من مشكلات في الكتف، لكنه سيكون مع البعثة في يوجين.