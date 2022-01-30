الفيلم المصري «لما كان البحر أزرق» يشارك بمهرجان عمان السينمائي الدولي

أعلن المخرج عمرو السيوفي، مشاركة فيلمه الروائي "لما كان البحر أزرق" ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان عمان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 20 إلى 27 يوليو المقبل.

يتنافس الفيلم ضمن 52 فيلما إنتاج فردي ومشترك من 29 دولة، وقد شارك الفيلم مؤخرا في عدة مهرجانات سينمائية محلية وعالمية، كان أبرزها مهرجان القاهرة للفيلم القصير في دورته الثالثة، وحصلت بطلة الفيلم الفنانة هبة عبدالغني على جائزة أفضل ممثلة، كما عرض عالميا لأول مرة من خلال مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة الذى أقيم في يونيو من العام الماضي.

وشارك أيضا في مهرجان هوليوود للفيلم العربي في الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل الفيلم مؤخرا على جائزتين من المهرجان القومي للسينما المصرية الدورة"24"، حيث فاز الفيلم بجائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم روائي أول، وأيضا فازت بطلته الفنانة هبة عبد الغني بلقب أفضل ممثلة.

"لما كان البحر أزرق" فيلم روائي قصير تدور أحداثه حول "مريم" وهي سيدة في الأربعينات من عمرها، تشعر بالغربة والوحدة الشديدة في بيتها بسبب اهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا الحديثة بشكل مبالغ فيه، فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي، من بطولة الفنانة هبة عبد الغني، ومحمود حمدي، ونيكول إسكندر، وآدم زايد، ومن إخراج عمرو السيوفي، وسيناريو محمد زايد.