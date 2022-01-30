شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 10698 طن بضائع عامة ومتنوعة و526 شاحنة و160 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان صحفي، اليوم /الخميس/ - أن إجمالي حركة الصادرات بلغ تداول 5881 طن بضائع عامة ومتنوعة و247 شاحنة و31 سيارة ملاكي.. كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 4817 طن بضائع عامة ومتنوعة و279 شاحنة و129 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "أمل" بإجمالي 100 شاحنة وبحمولة 1815 طن بضائع عامة ومتنوعة و40 سيارة ملاكي والعبارة "القاهرة" بإجمالي 10 شاحنات بحمولة 51 طن بضائع عامة ومتنوعة و28 سيارة ملاكي والسفينة "عمان"، بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 310 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و40 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بإجمالي 78 شاحنة بحمولة 1907 أطنان بضائع ومتنوعة و40 سيارة ملاكي.

كما غادرت السفينة "أمل" بإجمالي 100 شاحنة بحمولة 2456 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 سيارات ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 29 شاحنة بحمولة 739 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 سيارات ملاكي والعبارة القاهرة بإجمالي 10 شاحنات بحمولة 239 طن بضائع عامة ومتنوعة و10 سيارات ملاكي والسفينة الحرية بإجمالي 79 شاحنة بحمولة 2027 طن بضائع عامة ومتنوعة.

واستقبل ميناء نويبع العبارتين سيناء وبريدج بإجمالي 31 شاحنة بحمولة 734 طن بضائع عامة و21 سيارة ملاكي و32 شاحنة فارغة وغادرت العبارة سيناء بإجمالي 29 شاحنة وبحمولة 420 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3407 ركاب عبر موانيها.