اليمن: مقتل وإصابة 44 شخصا جراء الألغام الحوثية خلال الشهر الماضي

أفادت تقارير إخبارية يمنية بمقتل وإصابة 44 شخصا جراء الألغام الحوثية خلال شهر يونيو الماضي فقط.

وأوضحت التقارير، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أنه خلال الشهر الماضي بلغ عدد القتلى، جراء انفجارات ألغام الحوثيين ومقذوفات غير منفجرة 17 شخصا، بينهم طفلان وامرأة في 9 محافظات يمنية، مضيفة أن عدد الإصابات بلغ 27 حالة بينهم 14 طفلا، وامرأة واحدة.

وأشارت إلى أن محافظة الحديدة جاءت في المرتبة الأولى؛ حيث بلغ عدد الضحايا فيها 15 ضحية (6 قتلى و9 جرحى)، تليها صعدة في المرتبة الثانية بـ10 ضحايا (قتيل واحد و10 جرحى)، ثم تعز بـ6 ضحايا (4 قتلى و2 جرحى)، وحجة بـ4 ضحايا (قتيل واحد و3 جرحى)، ثم مأرب بـ3 ضحايا (قتيلان وجريح واحد)، تليها صنعاء والجوف بـ(قتيل وجريح) لكل منهما، ثم محافظة الضالع بجريحين مدنيين، وأخيرا محافظة البيضاء بقتيل واحد (امرأة).