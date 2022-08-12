 الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم رصد أية ألغام في محطة زابوريجيا للطاقة النووية - بوابة الشروق
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد عدم رصد أية ألغام في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 10:04 ص | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 10:04 ص

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إن الخبراء الدوليين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لم يجدوا أية علامات على ألغام تم زرعها مؤخرا من روسيا.

وأضاف جروسي، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه على الرغم من ذلك، لم يتمكن فريق الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتمركز بشكل دائم في محطة الطاقة النووية، من الوصول إلى بعض مناطق المحطة.

وقال إنه لم يتم بعد فحص أجزاء من قاعات التوربينات ونظام التبريد.

وكان جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية قد أعلن الأسبوع الماضي، أن روسيا لغمت المحطة وتخطط لهجوم إرهابي هناك.

ونفت موسكو هذه الاتهامات.

وقال جروسي في بيان "نأخذ كل هذه التقارير بجدية كبيرة، وقد وجهت الخبراء في الموقع بالتحقق من هذا الأمر والمطالبة بالوصول إلى الأماكن التي يحتاجونها لأداء عملهم".


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