أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا أكد فيه تصدير 36 ألفا و620 طنا من البضائع العامة، تشتمل على 5515 طن يوريا، و3280 طن مولاس، و3938 طن كلينكر، و300 طن علف بنجر، و2075 طن رمل، و21 ألفا و512 طن بضائع متنوعة.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن حركة الوارد من البضائع العامة سجلت 63 ألفا و570 طنا، تشتمل على 13 ألفا و659 طن قمح، و29 ألفا و537 طن ذرة، و5296 طن حديد، و710 أطنان خشب زان، و6927 طن خردة، و6255 طن سكر، و500 طن أبلاكاش، و2797 رأس ماشية، عبارة عن عجول تسمين، بإجمالي وزن 686 طنا.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1128 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 78 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5415 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45 ألفا و557 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133 ألفا و652 طنًا، كما استقبل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن، بينما غادرته 11 سفينة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

كما غادر الميناء قطار، بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدما، قادم من ميناء الدخيلة، و3 بارجات نهرية، بعد تفريغ شحنة تقدر بحوالي 1327 طن أسمنت معبأ، قادمة من محافظة المنيا، و تحميل شحنة تبلغ حوالي 1857 طن من القمح، متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3738 شاحنة.



