جامعة العريش تنظم مؤتمرها الطبي الأول لتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات

شهدت جامعة العريش فعاليات مؤتمرها الطبي الأول، الذي نظمته كلية الطب البشري، تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور سليمان القماش، عميد كلية الطب، جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتورة سمية حسني عميد كلية الطب، جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور سليمان على حسن، عميد الطب البشري جامعة العريش، والدكتورة نشوى كامل الشعراوي، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والوكلاء، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والأطباء والباحثين والطلاب؛ لمناقشة أحدث التطورات في النواحي الطبية، وكذا الأبحاث العلمية التطبيقية في المجال الطبي.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي إيمانًا من جامعة العريش بأهمية البحث العلمي وتبادل الخبرات الطبية الحديثة، ونهدف من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين الأطباء والباحثين، وخلق بيئة علمية محفزة للابتكار والإبداع، كما نسعى إلى تشجيع الطلاب على المشاركة بفعالية في الأبحاث الطبية، وإعدادهم ليكونوا أطباء متميزين قادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال.

وأشار الدكتور سليمان على حسن، عميد كلية الطب، إلى أن المؤتمر شهد نقاشات علمية مثمرة حول مختلف القضايا الطبية الراهنة، وعرضًا لأحدث الأبحاث والمشاريع الطبية التي قام بها طلابنا، ونأمل أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع، وتعزيز مكانة جامعة العريش كمركز رائد للتعليم والبحث العلمي في مجال الطب.

من جانبها أضافت الدكتورة نشوى كامل الشعراوي، وكيل كلية الطب البشري لشئون التعليم والطلاب، لقد حرصنا على توفير فرصة للطلاب للمشاركة بفعالية في فعاليات المؤتمر، سواء من خلال عرض أبحاثهم أو من خلال حضور الجلسات النقاشية، وتبادل الأفكار مع الخبراء، ونؤمن بأن هذه المشاركة تُساهم بشكل كبير في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، وتُعزز ثقتهم بأنفسهم كأطباء المستقبل.

وأوصى المشاركون، في المؤتمر باستمرار عقد المؤتمر سنويًا لتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي بالكلية وتبادل الخبرات الطبية، كما أوصوا بتشجيع الطلاب على المشاركة بفعالية في الأبحاث الطبية.

ويُعدّ مؤتمر جامعة العريش الطبي الأول خطوة مهمة في مسيرة الجامعة نحو التميز في مجال التعليم والبحث العلمي، ونأمل أن تُساهم مخرجات هذا المؤتمر في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع، وتعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد للابتكار والرعاية الصحية.



