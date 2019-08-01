«الكهرباء» ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاستقبال عيد الاضحى

وقف الراحات والإجازات بجميع الشركات..وفرق طوارئ متواجدة على مدار الساعة

شدّدت وزارة الكهرباء، على جميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع بضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ، منوها بضرورة الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذي تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التي تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التي تتطلب صيانة سريعة مع وقف جميع المناورات بكافة الشركات على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، في تصريحات لـ"الشروق"، إن هناك تنسيقا مع وزارت الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف على ضرورة التكاتف لمواجهة أى سلوكيات أوتصرفات يمارسها بعض المواطنين من خلال قيامهم الحصول على التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة بالإضافة للإسراف الكبير فى استهلاك التيار ببعض المساجد من خلال قيام العاملين بعدم فصل أجهزة التكييف طوال اليوم ، مشددا على أنه تواصل مع وزير الأوقاف لإيجاد آلية لحث المواطنين على عدم الإسراف أو اللجوء لسرقة التيار الكهربائى من خلال الخطب في المساجد مع التأكيد أيضا على تعميم مفهوم ترشيد الاستهلاك.

وأشارت إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع؛ تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذى يتزامن مع وجود ارتفاع درجات الحرارة ، لافتة إلى وجود فائض بالشبكة الكهربائية يتعدى الـ12 آلف ميجاوات.

وأوضحت أنه تم تكليف رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسئولي المحليات والأوقاف لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية، مضيفة أنه سيتم تشكيل فرق من الصيانة تعمل على مدار الـ24 ساعة للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأكدت أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ بمناطق التجمعات وساحات الصلاة، وذلك من خلال التنسيق مع المحليات ووزارة الأوقاف، لافتة إلى ضرورة التصدي لسرقات التيار أو أي اعتداءات على الشبكة والوصلات غير القانونية وجاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال لأي مكان والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتأمين وحماية منشآت الكهرباء، خاصة محطات التوليد والمحولات وخطوط الجهد العالي والفائق.

وفي سياق متصل، قال رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المحاسب محمد محمود السيسي، إن الشركة انتهت من كل أعمال الصيانة بكل القطاعات التابعة لها، مؤكدة أن هناك اجتماعا بينها وبين مسئولي الأوقاف والمحليات للتنسيق فيما بينهم لتوفير المولدات الكهربائية لساحات الصلاة التي تشهد إقبالا من المصلين.

وأضاف محمود، في تصريحاته لـ"الشروق"، أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ مستعدة للتدخل عند حدوث أي مشاكل أو شكاوى من المواطنين، مؤكدا تذليل كل العقبات للمشتركين، منوها بأنه سيتم إعداد حملات مفاجئة لضبط سارقي التيار من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء والأحياء.

وقال رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، المهندس رأفت شمعة، إنه تم إلغاء كل الإجازات والراحات لفرق الأعطال وإعادة التيار بكل قطاعات وإدارات الشركة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا أنه توجد ورديات مستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة لوجود غرفة عمليات بالشركة والقطاعات التابعة لها.

وأضاف شمعة، أنه أصدر تعليمات لكل القطاعات والهندسات التابعة للشركة بمختلف المحافظات أكد فيها على ضرورة إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية، بالإضافة لتوفير ماكينات طوارئ يتم الدفع بها حال وجود أي طوائ أو أعطال مفاجئة

وأوضح أنه تم تخصيص غرف عمليات للمتابعة بكل شركة، وغرفة عمليات مركزية في الوزارة؛ لتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع الأعطال، كما تم التنبيه على مركز التحكم القومي بتأمين التغذية الكهربائية بالمساجد الكبرى، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل، لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة؛ لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.

وقال المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه أصدر تعليمات لكافة قيادات ورؤساء القطاعات المختلفة بالشركة بوقف الإجازات والراحات للقيادات خلال فترة عيد الأضحى المبارك مع تواجد جميع القيادات بمقار عملهم والتنبيه لجاهزية جميع مخازن الشركة وتوفير المهمات اللازمة ، وكذلك جاهزية ١٥ ماكينة توليد طوارئ للدفع بها حال حدوث أية اعطال طارئة.

وأضاف أبو وردة فى تصريحات لـ"الشروق"، أن المواطن البسيط يحتل أولوية خاصة متمثلة فى تأمين واستقرار التغذية الكهربائية، مشيرا إلى أن شبكات التوزيع ببعض المناطق فى الصعيد تعانى من مشاكل كثيرة إلا أنه جارى حاليا العمل على حلها من خلال تطويرها وتحديثها واستبدال التالف منها بمهمات جديدة، بالإضافة أيضا إلى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لرفع الجهود المختلفة لمنع حدوث ذبذبات فى التيار الكهربائى حتى لا تتعرض الأجهزة المنزلية الكهربائية للتلف.

وأوضح أن قطاعات الشركة الأربعة "سوهاج ، قنا، الأقصر، أسوان" تشهد نشاط مكثف خلال الفترة الماضية من خلال استبدال الأسلاك العارية بأخرى معزولة وتغيير المهمات القديمة بأخرى جديدة لضمان استقرار التغذية الكهربائية.