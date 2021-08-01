قال وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، إن التطورات السياسية الجارية في تونس حاليًّا تمثّل شأنًا داخليًّا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، مساء السبت، أن بلاده تحترم سيادة تونس وتضامن مع شعبها، مؤكدًا إجراء اتصالات مع القيادات هناك لمتابعة تطورات الموقف.

وأشار إلى أن بلاده على قناعة كاملة بقدرة الشعب التونسي على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساتية، واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لوضع مسيرة تونس السياسية والمؤسساتية على الطريق الصحيح.

وعبّر لعمامرة، عن تطلع بلاده لأنْ تواصل عطاءاتها للمنطقة في القضايا التي تقف في نفس الخنادق إلى جانب دول جوارها.