 مفوضية الانتخابات الليبية: تسجيل أكثر من 348 ألف مواطن بمنظومة الانتخابات - بوابة الشروق
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مفوضية الانتخابات الليبية: تسجيل أكثر من 348 ألف مواطن بمنظومة الانتخابات

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 1:31 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 1:31 م
ذكرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأحد، أن عدد المُسجلين الجدد في سجلات منظومة الانتخابات تجاوز 348 ألفاً.

وأضافت المفوضية، في بيان، أوردته قناة "ليبيا الحدث"، أن إجمالي المُسجلين تخطى مليونين و689 ألف ناخب، منذ فتح باب التسجيل في الرابع من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم الأخير من عملية التسجيل.

وكانت المفوضية قد نفت، أمس، وجود خلل في منظومة التسجيل الخاصة بالناخبين، موضحة أن هناك ضغطًا كبيرًا على مركز الاتصالات بالمفوضية نتيجة الاتصالات التي يتلقاها من آلاف المواطنين، تصل إلى 12 ألف مكالمة يوميًا.

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