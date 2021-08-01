مصدر في حماس: انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية

أعلن مصدر في حركة "حماس" اليوم الأحد انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي للحركة لدورة ثانية.



وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، إن حماس أنهت أخر مراحلها الانتخابية الداخلية التي بدأت في فبراير الماضي بإعادة انتخاب هنية مجددا على رأس المكتب السياسي للحركة.



وأوضح المصدر أن هنية الذي جرى انتخابه لأول مرة رئيسا للمكتب السياسي لحماس منتصف عام 2017 سيشغل المنصب لدورة ثانية حتى عام 2025.



وكان هنية ، الذي يقيم منذ نحو عامين في قطر، ترأس حماس خلفا لخالد مشعل الذي امتنع عن الترشح في حينه بحسب قوانين ولوائح الحركة الداخلية التي تمنع ترشحه لولاية ثالثة.



وخلال الأشهر الماضية انتخبت حماس يحيى السنوار رئيسا لها في قطاع غزة وصالح العاروري رئيسا في الضفة الغربية فيما عاد مشعل لترأس الحركة في خارج الأراضي الفلسطينية.



وكان مصدر في "حماس" كشف منتصف شهر يناير الماضي عن توافقات داخلية بشأن حسم المناصب القيادية في انتخابات الحركة.



وقال المصدر في حينه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن تحضيرات وصفت بالحاسمة تم التوصل إليها في إطار الاستعدادات لانتخابات حماس.



وذكر المصدر أن الانتخابات الداخلية لحماس تمر بعدة مراحل سرية من ممثلي المناطق إلى مجلس شورى الحركة الذي يتولى بدوره انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة.



وكشف المصدر عن أن توافقات مسبقة تمت لاسيما بين قيادات حماس في قطاع غزة والضفة الغربية تقضي بانتخاب هنية لدورة ثانية في رئاسة المكتب السياسي للحركة.



وأوضح أنه سيتم في المقابل إسناد قيادة حماس في الخارج إلى مشعل واستمرار العاروري في الإشراف على الحركة في الضفة الغربية وبالتالي استمراره في منصب نائب رئيس المكتب السياسي وفق النظام الداخلي للحركة.



وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، وخاضت ثلاث مواجهات عسكرية واسعة النطاق منذ ذلك الوقت مع إسرائيل وعشرات من الجولات المتقطعة.



وفرضت إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على الأوضاع فيه وهو ما أثر بشدة على حياة زهاء مليوني نسمة يقطنون القطاع وشكل تحديا رئيسيا لشعبية الحركة طوال السنوات الماضية.