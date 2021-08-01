قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن بيان القوات المسلحة اليوم حول مقتل 89 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة تأكيد على استمرار القوات المسلحة في تأمين الحدود.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن القوات المسلحة مازالت مصرة على مكافحة الإرهاب بعد حالة من الكمون في صفوف العناصر الإرهابية.

وتابع أنه بعد مرحلة الكمون من الوارد أن تتم عمليتان صغيرتان لإثبات وجودهم، مشيرا إلى أن «وجود أجهزة لاسلكي وطيارة درون ضمن المضبوطات يؤكد أن الإرهابيين يواصلون السعي لاستقدام المعدات الحديثة».

وأكد المفكر الاستراتيجي أن ما تم إعلانه من ضبط مزارع مخدرات يأتي في إطار التمويل الذي تحتاجه العاصر الإرهابية في ظل تجفيف مصادر التمويل الأخرى.