صحيفة سعودية: قرار الرئاسي اليمني بإجراء تعديل وزاري يؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقيادة الدكتور رشاد العليمي بإجراء تعديل وزاري، يقضي بتعيين عدد من الوزراء، من بينهم الفريق ركن محسن الداعري، الذي أوكلت إليه حقيبة وزارة الدفاع، يؤكد أن المجلس يسير في الاتجاه الصحيح، من خلال ضخ الدماء الجديدة التي تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة في النواحي العسكرية والاقتصادية والخدماتية.



وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم الاثنين بعنوان "المجلس اليمني.. خطوات مدروسة"- إن القرار لقى ترحيباً واسعاً في الأوساط اليمنية، باعتباره خطوة مهمة وجادة، ورسالة واضحة للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، مفادها أن القادم يختلف جذرياً من حيث التعاطي معها إنْ سلماً أو حرباً، وأن عليها أن تعي توحّد كل القوى اليمنية في مواجهة المشروع الإيراني.



وأشارت الصحيفة إلى أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التي اتخذها منذ تشكيله، تبرهن على أنه يعمل وفق منهجية مدروسة، ومتوافق عليها من جميع الأعضاء، تسير في اتجاهين، أولهما تأمين الخدمات الضرورية للمواطن اليمني في جميع المحافظات وفق الأولويات وخاصة في مجال الكهرباء، وثانيهما استعادة الدولة المنهوبة إنْ سلما أو حربا.