باكستان ترفع أسعار الوقود والديزل بصورة كبيرة

أعلن وزير المالية الباكستاني إسحاق دار اليوم الثلاثاء، رفع سعر الوقود بواقع 19.95 روبية باكستانية ليصل إلى 272.95 روبية باكستانية (الدولار يساوي 287.62 روبية باكستانية)، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل " المصالح الوطنية".



وقد بدأ العمل بالأسعار الجديدة على الفور.



وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه كان من المقرر الاعلان عن رفع الأسعار في 31 يوليو الماضي، ولكن الحكومة لم تصدر الأسعار الجديدة، حيث كان يسعى المسؤولون للإبقاء على الأسعار أو خفضها، في ظل التأثير المحتمل لرفع الاسعار على المواطنين، الذين يعانون بالفعل من تداعيات التضخم.



وقال دار، الذي أدلى بهذا التصريح بصفته وزيرا للمالية لآخر مرة، حيث من المقرر أن تنتهى فترة ولاية الحكومة في 12 أغسطس الجاري، إن رفع الأسعار كان أمرا حتميا بعدما اتفقت باكستان مع صندوق النقد الدولي على فرض ضريبة تنمية المنتجات البترولية.



وأوضح دار "لقد حاولنا خفض الأسعار أو تحديد ما يمكن تعديله، ولكننا جميعا على علم بالتزاماتنا مع صندوق النقد الدولي بشأن ضريبة تنمية المنتجات البترولية".



وأشار إلى أنه لو لم تكن الحكومة على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكانت ستخفض ضريبة تنمية المنتجات البترولية.