تقديم الرعاية الطبية لـ2900 حالة ضمن 4 قوافل لجامعة طنطا

نظمت جامعة طنطا 4 قوافل تنموية طبية شاملة خلال أسبوع، إلى قرية كفر عنان مركز زفتى ونواج مركز طنطا، وقرية ميت الليت مركز المحلة الكبرى، ومدينة سمنود؛ لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان للمرضى.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة.

وصرح الدكتور محمود ذكي، بأن القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا دعما للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تشهد تحقيق استفادة لكل فئات المواطنين.

وأكد أن المرحلة الثانية من المبادرة ستشهد تكثيف في أنشطة القوافل من خلال الأنشطة الموجهة طبقا للاحتياجات الفعلية وقواعد البيانات التي يتم رصدها وإمداد الجامعة بها، مشيرا إلى أن قافة قرية نواج بمركز طنطا شهدت أول تفعيل لآليات تطبيق بروتوكول تعاون جامعات إقليم الدلتا بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ في تقديم الخدمات البيطرية وبمشاركة مديرية الطب البيطري بالغربية.

من جانبه أوضح الدكتور محمود سليم، أن قافلة مدينة سمنود بمركز سمنود شهدت مشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأضاف أن تعظيم قيم المشاركة في أنشطة القوافل يمثل حجر الزاوية في نجاحها للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، موجها الشكر لرئيس جامعة طنطا ومحافظ الغربية على توفير كل سبل الدعم لأنشطة القوافل.

وشهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 2900 من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 257 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وتم توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات بواقع 166 جراحة المخ والأعصاب و229 حالة في عيادة طب الأطفال، و269 بجراحة العظام، و383 بعيادة الأمراض الجلدية، و 334 بأمراض الباطنة، و 199 بعيادة جراحة المسالك البولية، و291 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و62 بعيادة الجراحة العامة، و129 بعيادة الأمراض الصدرية، و78 بالنفسية والعصبية، 326 بعيادة طب وجراحة العيون، و81 بعيادة القلب والأوعية، 131 بعيادة التحاليل، و18 بعيادة تنظيم الأسرة، و104 بالمبادرات.

كما تم تحويل 257 حالة بواقع 22 جراحة مخ وأعصاب، 16 أطفال، 36 عظام، 17 جلدية، 27 باطنة، 18 مسالك بولية، 31 أنف وأذن وحنجرة، 10 جراحة عامة، 15 الصدر، و5 نفسية وعصبية، 39 طب وجراحة العيون، و21 قلب وأوعية دموية.

فيما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 144 مواطنًا، وزراعة 100 شجرة مثمرة بالقرى، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية عن فحص مبكر الثدي وتثقيف صحى عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، إضافةً إلى مضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكري.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية توعوية للمزارعين بالقري حول الزراعة التعاقدية وأهميتها ودورها في المرحلة الحالية، والأسمدة وتوفيرها للمزارعين، وتم الاستماع إلى كل استفساراتهم والرد عليها.

وقدمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة محاضرات توعوية لأهالي القرية لتحقيق حياة أسرية كريمة وتربية إيجابية للأطفال.

التتبع