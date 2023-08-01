الصين تبدأ تطبيق القيود على تصدير معدني الجاليوم والجرمانيوم

بدأت الصين اليوم الثلاثاء، تطبيق القيود على تصدير معدني الجاليوم والجرمانيوم الأساسيين، وفقا لقرار وزارة التجارة الصينية الذي أعلنته الشهر الماضي.



وقالت الوزارة إن هدف هذه القيود هو حماية الأمن القومي للصين.



من ناحيتها، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية لا ترى علاقة بين هذه القيود والأمن الصيني مضيفة: "نصر على هذه القيود على التصدير غير مرتبطة باعتبارات الأمن".



وأشارت إلى أن المفوضية تدرس التأثير المحتمل لهذه القيود، حيث وصفت هذه المعادن بأنها "حيوية لكل من التحول الأخضر والتحول الصناعي الرقمي".



يذكر أن معدني الجاليوم والجرمانيوم مدرجان على قائمة للاتحاد الأوروبي للمواد الخام الحيوية، وتعتبر هذه المواد حيوية لقطاعات مثل صناعة الرقائق الإلكترونية والمنتجات الصناعية المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة.



وتعتبر الصين منتجا رئيسيا للمعدنين، ويرى محللون أن الإعلان على هذه القيود يمثل تحذيرا للولايات المتحدة التي فرضت قيودا على تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة إلى الصين.



ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت السلطات الصينية ستمنع تصدير المعدنين بالفعل.



وعند الإعلان عن هذه القيود الشهر الماضي، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستراجع القرار الصيني للتأكد مما إذا كان يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.



وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الهولندية اعتزامها فرض قيود على تصدير معدات التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في تصنيع الرقائق إلى الصين، بدعوى اعتبارات الأمن القومي.



وجاء قرار هولندا استجابة للضغوط الأمريكية على حلفائها لفرض قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين.