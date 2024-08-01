4 شهداء وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مخيم النصيرات

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استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، ظهر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة «وفا»، إن 4 مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح بعد قصف الاحتلال شارع العشرين في المخيم.

من جانبها، نقلت وكالة «الأناضول»، عن بيان لمستشفى العودة، قوله إنه استقبل 4 شهداء جراء قصف طائرة إسرائيلية تجمعا للمواطنين في مخيم النصيرات.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ300 على القطاع.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدًا و55 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 39 ألفًا و480 شهيدًا، و91 ألفًا و128 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.