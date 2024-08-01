لاعبة منتخب الطائرة الشاطئية تشتكي من سوء تنظيم أولمبياد باريس

أعربت دعاء الغباشي، لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية عن رضاها بشأن مستواها وزميلتها مروة عبد الهادي رغم الخسارة أمام إسبانيا 0/ 2 اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بأولمبياد باريس 2024.

وقالت الغباشي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أرى أن مستوانا يتطور بشكل مستمر ، لكن تنقصنا الخبرة والمشاركة باستمرار في الفعاليات الكبرى".

وأضافت: "في أفريقيا المستويات ليست مرتفعة في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات، ونعتبر نحن الفريق الأفضل على مستوى القارة السمراء، لكن حينما تحتك بأكبر الفرق على مستوى العالم، والأبطال الأولمبيين وأبطال العالم يكون الأمر مختلفا تماما".

وتابعت:"رغم صعوبة المواجهات لكنها تعطينا الخبرة اللازمة للمنافسة على الصعيد العالمي".

وأوضحت الغباشي: "الفوارق ليست كبيرة بيننا وبين منافسينا، باستثناء أنهم يشاركون في عدد كبير من البطولات سنويا مقابل مشاركتنا نحن في بطولة واحدة في العام".

واعترفت الغباشي بعدم وجود اهتمام كاف بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية للسيدات في مصر والعالم العربي، موضحة: "لو كان هناك اهتمام كاف لزادت عدد البطولات التي نشارك بها".

وتابعت: "هذا الرياضة لا تحظى بشعبية في أفريقيا، ونعاني من سوء أرضية الملاعب التي نتدرب ونلعب عليها وهذا يؤثر علينا".

وأشارت: "نحن في حاجة لمؤازرة الجماهير، التي لها مفعول السحر على أي رياضي، وسعيدة للغاية بتوفر عنصر المساندة الجماهيرية هنا في باريس، وهو الشيء الذي طالما افتقدناه".

وتابعت: "هذه المشاركة الثانية لي في الأولمبياد ، ولم أتوقع أن ألعب أمام برج إيفل يوما ما، هو بمثابة حلم"

. وبشأن تنظيم أولمبياد باريس قالت اللاعبة المصرية: "تنظيم أولمبياد ريو دي جانيرو كان أفضل بكثير من أولمبياد باريس، نعاني بشدة من ارتفاع درجات الحرارة داخل الغرف بالقرية الأولمبية، حيث لا يوجد مكيف هواء أو مراوح ، ونضطر لفتح النوافذ للحصول على نسمة هواء".

وأتمت: "لا نشعر بالراحة أثناء النوم، وأحيانا لا يتوفر الطعام داخل القرية الأولمبية، التنظيم ليس مثاليا، وهناك الكثير من الرياضيين يشتكون من سوء التنظيم".