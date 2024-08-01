نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صورة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، يظهر فيها وهو يضع علامة «x» على صورة القائد العسكري لكتائب القسام محمد الضيف، في تأكيد على اغتيال الأخير.

وكتب في تدوينته، إن «اغتيال الضيف يوم 13 يوليو 2024، يشكل خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس كتنظيم عسكري وحكومي، وتحقيق أهداف الحرب التي وضعتها بلاده».

وأشار إلى أن «العملية الدقيقة التي تم فيها اغتيال الضيف، أصبحت ممكنة بفضل التعاون الأمثل بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والقائمين عليه»، بحسب تدوينته.

وزعم أن «نتائج العملية توضح أن حماس منظمة في حالة تفكك، وأن على عناصرها أن يختاروا بين الاستسلام والموت».

חיסולו של רב המרצחים מוחמד דף - ״בן לאדן של עזה״ בתאריך 13.07.24 , הוא צעד גדול בדרך למיגור החמאס כארגון צבאי ושלטוני, ולהשגת מטרות המלחמה שהצבנו.



הפעולה האיכותית והמדויקת בה חוסל התאפשרה בזכות שיתוף הפעולה המיטבי בין צה״ל לשב״כ והעומדים בראשם. תוצאות הפעולה מבהירות שהחמאס הוא… pic.twitter.com/qpSaLrNfy7 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) August 1, 2024

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا، صباح الخميس، اغتيال قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، محمد الضيف، بعد التأكد من الأمر استخباريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع الذي كان يختبئ فيه كل من: محمد الضيف، ورافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس، والذي تأكد القضاء عليه قبل عدة أسابيع».

وأشار إلى أن «الضيف عمل بشكل وثيق مع يحيي السنوار، وأدار خلال الحرب أنشطة حماس في قطاع غزة، موجّهًا التعليمات والأوامر إلى قادة الجناح العسكري لحماس».