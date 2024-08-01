ميقاتي: إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية واعتدت على أرضنا

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن "إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية واعتدت على أرضنا مخالفة القوانين الدولية وتعتدي يوميا على المدنيين بشكل سافر".

وقال ميقاتي، خلال استقباله وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين دايفيد لامي وجون هيلي في بيروت اليوم، "إن الحل لن يكون إلا سياسيا عبر تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701"، داعيا بريطانيا والمجتمع الدولي إلى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها.

وشكر ميقاتي بريطانيا على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ودعمه على الصعد كافة، معتبرا أن إيفاد رئيس الحكومة البريطانية كير ستامر وزيري الخارجية والدفاع إلى لبنان في هذه الظروف رسالة دعم يقدرها لبنان.

ودعا الوزير لامي، خلال اللقاء "جميع الأطراف إلى احترام القرار الدولي الرقم 1701 وتطبيقه بكل بنوده ومندرجاته".

ودعا وزير الدفاع البريطاني إلى "معالجة كل النزاعات بالحوار والأساليب الدبلوماسية لأن العنف ستكون عواقبه وخيمة على الجميع"، مشيدا "بالشراكة القائمة بين الجيشين اللبناني والبريطاني".

وكان الوزيران وصلا اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة التقيا خلالها عددا من المسئولين اللبنانيين.