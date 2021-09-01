إقامة مباريات الموسم الجديد من مسابقات اليد بدون جمهور

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قررت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباريات مسابقات الموسم الجديد 2021-2022، بدون حضور جماهيري، وسيسمح فقط بحضور أعضاء مجلس إدارة الناديين المتباريين، وحاملي بطاقات الاتحاد.

وخاطبت إدارة الاتحاد الأندية المشاركة في مسابقات الموسم الجديد 2021-2022، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الخاصة بالمسابقات على المستوى التنظيمي لمن لهم حق الحضور في صالة المباراة.

وأكدت إدارة الاتحاد في خطابها إلى الأندية على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة بخصوص الحماية من عدوى فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة جميع المشاركين في الموسم الجديد من مسابقات كرة اليد.