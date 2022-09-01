زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير عشرات الجامعات ومئات المدارس في أوكرانيا

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية دمرت عشرات الجامعات ومئات المدارس ورياض الأطفال في جميع أنحاء أوكرانيا بهدف حرمان الشعب الأوكراني من المعرفة والتاريخ والثقافة، غير أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأضاف زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تليجرام، أن "عشرات الجامعات والمئات من المدارس ورياض الأطفال في جميع أنحاء أوكرانيا تضررت ودمرت من قبل المحتلين" (على حد وصفه). لقد سعوا إلى حرماننا من ماضينا وتاريخنا وثقافتنا ومعرفتنا. لكنهم فشلوا. فنحن نواصل العيش ونطور البلاد ونطور أنفسنا ونتعلم أشياء جديدة وندرس ونصبح أقوى. والأهم من ذلك ، نواصل بناء مستقبلنا الأوكراني "الحر والمستقل".

ووفقا لوكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية فقد نشر زيلينسكي، سلسلة من الصور تظهر المؤسسات التعليمية الأوكرانية التي دمرتها القوات الروسية