وزير الإعلام اليمني يدين مقتل قاض على يد الحوثيين بعد اختطافه في صنعاء

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، مقتل قاض على يد ميليشيا الحوثي بعد اختطافه من أمام منزله في صنعاء.

وأدان الإرياني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة اليمن الإخبارية، جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء، مضيفًا أن قتل القاضي حمران جاء بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل إعلام تابعة للمليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عددا من القضاة .

واعتبر قتل حمران، امتدادا لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات المليشيا الحوثية حرفيا، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه.