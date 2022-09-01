جبهة تحرير تيجراي: إثيوبيا وإريتريا تنسقان جهودهما لتحويل الأمر إلى اضطرابات إقليمية

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أعلن عضو بارز من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أن القوات الإريترية والإثيوبية بدأت هجوما في أربع مناطق بمنطقة تيجراي، شمالي إثيوبيا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وغرد جيتاشو ريدا أن الهجوم بدأ في شمال غرب تيجراي، وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

ولم ترد وزارة الإعلام الإريترية، ولا بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، على طلبين، للتعليق على هذه النبأ، أحدهما في رسالة نصية، والآخر عبر البريد الإلكتروني على الترتيب.

وأضاف جيتاشو أن إثيوبيا وإريتريا "تنسقان جهودهما لتحويل الأمر إلى اضطرابات إقليمية.. ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا".

ويعني انضمام إريتريا تصعيدا للصراع في تيجراي، بعد أسبوع من اندلاع اشتباكات أنهت وقف إطلاق نار إنساني استمر خمسة أشهر.

وقال سلاح الجو الإثيوبي الأسبوع الماضي إنه أسقط طائرة كانت تنقل أسلحة، عبرت الحدود من السودان المجاورة.

وهناك خلاف بين السودان وإدارة آبي الإثيوبية على خلفية قيام أديس أبابا ببناء سد النهضة.

ومن شأن تجدد القتال عرقلة جهود الحكومة الإثيوبية لتعزيز العلاقات مع الممولين الدوليين، حيث إن أديس أبابا تنتظر قرضا من صندوق النقد الدولي وسط جهود لإعادة هيكلة ديون البلاد.