بايدن يأمل أن يشارك الرئيس الصيني في قمة العشرين بالهند

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في أن يحضر نظيره الصيني، شي جين بينج، قمة مجموعة العشرين المقررة الأسبوع المقبل بنيودلهي، وسط تقارير بأن الزعيم الصيني لن يحضر القمة.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بايدن لدى سؤاله عما إذا كان يتوقع حضور شي إلى الهند: "الإجابة هي أنني آمل أن يحضر".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال مسؤولون هنود إنهم لم يتلقوا خبرا من بكين عن حضور شي ، غير أن مصادر مطلعة قالت إن حضوره مستبعد.

ومن شأن حدوث ذلك، أن تصبح تلك المرة الأولى التي يغيب فيها شي عن قمة لمجموعة العشرين منذ تولىه السلطة، ما يؤكد وجود توترات بين أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، وهما الصين والهند.

وبالنسبة للولايات المتحدة، ثارت آمال عريضة بأن تكون القمة، الخطوة التالية لمحاولات تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين.

وخلال قمة العام الماضي في بالي بإندونيسيا، عقد بايدن وشي اجتماعا موسعا وأشارا إلى استعدادهما للتعاون في نطاق من القضايا، غير أن هذا المسار تبدل إثر تحليق بالون تجسس صيني في سماء أمريكا.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية، محاولة مسؤولين بارزين من إدارة بايدن إصلاح الضرر خلال رحلات إلى بكين، لكن هذه الزيارات شهدت تبادل عبارات لاذعة.

وفي وقت سابق هذا الصيف، أعلن البيت الأبيض فرض قيود جديدة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، ما أثار احتجاجات من جانب بكين.

ووفقا لبلومبرج، حال عدم حضور شي قمة العشرين، قد تسنح الفرصة للقاء بايدن في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما تستضيف الولايات المتحدة مؤتمر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي "أبيك" في سان فرانسيسكو.