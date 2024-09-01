 مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 5:20 م | آخر تحديث: الأحد 1 سبتمبر 2024 - 5:20 م

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ليفربول مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول على ملعب أولد ترافورد، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة اليوم كما يلي:

الحارس: أندري أونانا.

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو – كوبي ماينو – برونو فيرنانديز.

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – جوشوا زيكيرزي – ماركوس راشفورد.


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