وصول بعثة كاب فيردي إلى القاهرة لمواجهة منتخب مصر

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وصلت ظهر اليوم الأحد، بعثة منتخب الرأس الأخضر إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبلة مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي، ضمن الجولة الأولى من مشوار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

منتخب كاب فيردي يدخل معسكرًا مغلقًا في منتجع الأسيوطي تحضيرا لمواجهة الفراعنة المرتقبة في القاهرة.

المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني حسام حسن كان قد دخل يوم الأربعاء الماضي في معسكر مغلق على ستاد السلام، تحضيرا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم جميع لاعبي منتخب مصر للقائمة التي أعلن عنها حسام حسن والتي تضم 27 لاعبًا، بالإضافة للنجوم المحترفين غدًا الإثنين في معسكر الفراعنة.