توقعات ما بعد التصويت تشير إلى فوز البديل في انتخابات ولاية تورينجن الألمانية

أشارت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني إلى فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية تورينجن شرقي ألمانيا التي جرت اليوم الأحد، بأعلى نسبة أصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الحزب المسيحي الديمقراطي، واستندت هذه التوقعات إلى الاستطلاعات التي أجرتها القناتان بين الناخبين عقب خروجهم من المقار الانتخابية.

وأفادت هذه التوقعات بأن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس جاء في المركز الثالث في قائمة أقوى الأحزاب في تورينجن، تلاه حزب اليسار ثم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في المركز الخامس، فيما فشل حزبا الخضر والديمقراطي الحر (الشريكان في الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي) في الحصول على النسبة المؤهلة لدخول برلمان الولاية.

وحسب التوقعات، حصل حزب البديل على ما يتراوح بين 5ر30% و5ر33% ليخرج كأقوى حزب من هذه الانتخابات في سابقة هي الأولى للحزب في انتخابات محلية منذ تأسيسه قبل 11 عاما. ومع ذلك، فإن غير المرجح أن يتمكن الحزب اليميني الشعبوي من تعيين رئيس حكومة القادم في هذه الولاية.

وجاء في المركز الثاني الحزب المسيحي بنسبة تأييد بلغت 5ر24% ثم حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" حديث التأسيس بنسبة تراوحت بين 5ر14% و16%.

وحصل حزب اليسار (رئيس حكومة الولاية بودو راميلوف من اليسار) على نسبة تراوحت بين 5ر11% و5ر12%، وحصل حزب شولتس الاشتراكي على نسبة تراوحت بين 5ر6% و7%. وحصل الخضر على 4% والحزب الليبرالي على نسبة تراوحت بين 1% و3ر1%.