افتتاح معرض كاريكاتير لا لزواج القاصرات بمكتبة مصر العامة في دمنهور

افتتح المهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، معرض كاريكاتير "لا لزواج القاصرات" الذي نظتمه مبادرة الكاريكاتير للجميع التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي؛ للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري بالتعاون مع دوار للفنون والتنمية ومكتبة مصر العامة بدمنهور،والذي يستمر المعرض حتى 10 سبتمبر الجاري.

تم الافتتاح بحضور زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، وأمل زكريا عضو مجلس النواب ومقرر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة.

وأكد نائب محافظ البحيرة، أن مثل هذه المعارض الفنية تلعب دورا هاما في تحفيز الفتيات على تعلم واحتراف فن الكاريكاتير، للتعبير عن أنفسهن بطرق مبدعة ومبتكرة، وتساعد في تغيير الصورة النمطية للمرأة المصرية وزيادة الوعي بأهمية دورها في مجال الثقافة والفن.

كما أشار الكاتب عبد الله الصاوي مؤسس مبادرة الكاريكاتير للجميع والمنسق العام للمعرض، أن المعرض يعد أول معرض كاريكاتيري في مصر يناقش قضية اجتماعية هامة وخطيرة كزواج القاصرات، والتي تعاني منها العديد من محافظات مصر خاصة في الريف.

ويضم المعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتيرية لـ50 من الفتيات والسيدات المشاركات من محافظة البحيرة.

وعلى هامش المعرض تم تسليم شهادات تقدير لرسام الكاريكاتير الكبير سعيد بدوي، والمشاركات في ورشه تعليم مبادئ فن الرسم الكاريكاتيري تحت عنوان "عبري حتقدري" والتي استضافتها مكتبة مصر العامة بدمنهور، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس.