الجامعة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية حول إنهاء العنف ضد الأطفال بالعالم العربي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة)، اليوم وعلى مدار يومين، ورشة عمل إقليمية حول حول إنهاء العنف ضد الأطفال في العالم العربي، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ويأتي انعقاد الورشة في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وشركائها الإقليميين والدوليين، وتنفيذاً للالتزامات العالمية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك مخرجات المؤتمر الوزاري العالمي المنعقد في بوجوتا عام 2024، وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16.2 المتعلق بإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال.



وتهدف الورشة إلى تعزيز العمل المشترك من أجل حماية الأطفال في المنطقة العربية من كافة أشكال العنف، من خلال إعداد خارطة طريق إقليمية عربية عملية وموجهة نحو النتائج لإنهاء العنف ضد الأطفال ة تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لتطوير أنظمة فعّالة للوقاية من العنف والاستجابة له، فضلاً عن تعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني و التحضير للمؤتمر الوزاري الإقليمي رفيع المستوى المقرر عقده في الربع الأخير من العام الجاري.

ويشارك في أعمال الورشة ممثلو الآليات الوطنية المعنية بحماية الطفل في الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء ومتخصصين من المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل.