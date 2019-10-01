تركي آل الشيخ: لا أقبل التطاول على الخطيب

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أعلن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق ونادي ألميريا الإسباني الحالي دعمه لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في ظل الخلاف الحاد بين الأخير ومرتضى منصور، رئيس الزمالك.

وكتب تركي منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية :" ادعمه واسانده في تلك الحالة .. ونتفق او نختلف حول الكورة ده شان طبيعي لكن .. التعرض لاهله عيب وحرام".

يُذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قدم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور لـ 10 جهات مختلفة من بينهم ديوان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب بسبب تجاوزاته وتصريحاته المسيئة لأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.