 المسماري: إجراء هبوط الطائرات في بليلة مؤقت.. ونسعى لاستمرار الحالة الأمنية الجيدة - بوابة الشروق
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المسماري: إجراء هبوط الطائرات في بليلة مؤقت.. ونسعى لاستمرار الحالة الأمنية الجيدة

أحمد المسماري
أحمد المسماري
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 10:42 م | آخر تحديث: الخميس 1 أكتوبر 2020 - 10:42 م

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن إجراء القيادة العامة بهبوط الطائرات في مطار بليلة مؤقت، حتى يتم تزويد المطارات في المنطقة الجنوبية الغربية بالأجهزة الأمنية، للتأكد من سلامة المسافرين.

وأضاف المسماري، في مؤتمر ضحفي، مساء الخميس، أن الأمن هو المطلب الأول للقيادة العامة، متابعًا: «نسعى دائما لاستمرار الحالة الأمنية الجيدة على الأراضي التي تؤمنها القيادة».

وأكد أن هذه الخطوة قطعت الطريق على نقل الإرهابيين من الغرب إلى الحنوب، في إشارة منه إلى بيان وزير الدفاع في حكومة الوفاق، والذي وصفه بأنه شديد اللهجة.

وأوضح أن هذا البيان يدل على «الفجور في الخصومة والعهر السياسي الذي يمارسه هذا الرجل»، مضيفًا أن القيادة العامة تعلم جيدًا أن هذا البيان جاء بسبب توقيع القيادة على اتفاق فتح النفط والخطوط الجوية مع السيد أحمد.

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